Aumentó la VTV en la provincia de Buenos Aires: las nuevas tarifas

Desde el 15 de octubre Comenzaron a regir los nuevos valores para la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires.

El incremento alcanza a autos, motos, vehículos pesados y remolques.

La VTV es un trámite obligatorio para circular y permite comprobar el estado general de los vehículos.

Cuánto cuesta la VTV- Vehículos de hasta 2.500 kilos: $114.105,99.

– Vehículos de más de 2.500 kilos: $205.930,78

.- Motovehículos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $45.642,40.

– Motovehículos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $68.463,59.

– Motovehículos de más de 600 cc: $91.284,79.

– Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kilos: $68.463,59.

– Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kilos: $102.695,39.

La tarifa básica para vehículos de hasta 2.500 kilos quedó establecida en $114.105,99, IVA incluido, según la resolución del Gobierno bonaerense.