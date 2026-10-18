Fue aprehendido un hombre por reiterados robos tipo “escruches” en comercios de Paso del Rey

En el marco de una investigación por robos reiterados en comercios de la zona, personal policial aprehendió a un hombre de 27 años en la madrugada del sábado 17 de octubre en inmediaciones de las calles Carlos Lettieri y Ameghino, barrio Arca Este de la localidad morenense de Paso del Rey.

El procedimiento fue realizado por personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Moreno 5ª (Paso del Rey), quienes venían desarrollando tareas investigativas y de seguimiento vinculadas con distintos hechos delictivos registrados en la zona entre el 29 de septiembre y el 16 de octubre.

De acuerdo con las denuncias, los episodios ocurrieron durante la madrugada en dos panaderías, una verdulería, en un comercio de venta de productos para mascotas y una heladería, en ellos se registraron ingresos mediante la fuerza sobre persianas, puertas o candados. Esa modalidad es conocida en la jerga delictual como “escruche”. Entre los elementos sustraídos se encuentran dinero en efectivo, mercadería, electrodomésticos y un teléfono celular.

Durante el procedimiento, se incautaron un escoplo de carpintero, una llave en forma de L y dos teléfonos celulares. Según consta en el parte policial, el hombre reunía características físicas y de vestimenta obtenidas durante el relevamiento de los hechos investigados. Fue identificado como Leandro Pared de 27 años.

Para el avance de la investigación, cabe destacar el trabajo realizado por el Centro de Monitoreo municipal, dependiente de la secretaría de Seguridad, que llevó a cabo un seguimiento minucioso de los hechos aportando información que permitió la aprehensión. Por su parte, los comerciantes también aportaron, en algunos de los hechos, registros de cámaras de seguridad.

En esta causa interviene la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, cuya titular, la Dra. Luisa Pontecorvo, dispuso la aprehensión del hombre y su presentación junto con las actuaciones correspondientes.