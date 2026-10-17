Consultorio Jurídico Gratuito: Comenzó a funcionar en las sedes de Moreno y General Rodríguez

El servicio que brinda el Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez funciona los martes en Moreno (Rosset 341 WP 11 2355 3869 con un refuerzo los jueves para aquellas personas que fueron atendidas previamente) y los miércoles en General Rodríguez (Bernardo de Irigoyen 1290 WP 0237 403 7001). Se abordan temas como alimentos, Comunicación, Cuidado personal, Guarda, Determinación de la Capacidad, Reclamación de filiación y Amparos de salud. Entrevista con la Dra. Julia Taboada, una de las presidentas del instituto junto a la Dra. Lorena Leibaschoff.