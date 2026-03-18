Música en la Plaza convocó a más de 150 mil personas

El Municipio de Luján realizó un balance positivo de la última edición de Música en la Plaza, el tradicional festival que se desarrolló los días 13, 14 y 15 de marzo en Plaza Belgrano, frente a la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján.

Durante las tres jornadas, más de 150 mil personas participaron de la propuesta, que incluyó una amplia programación musical con artistas nacionales y locales, además de feria de emprendedores, puestos gastronómicos y food trucks.

De acuerdo con el relevamiento realizado por el Municipio, la actividad vinculada al festival registró un movimiento económico superior a los $663.000.000. Ese monto corresponde a ventas y consumos asociados a distintos rubros del sector privado y de la economía popular.

Entre los principales rubros relevados, el sector gastronómico registró un movimiento estimado en $477.000.000, considerando food trucks, restaurantes y locales de comida al paso.

Por su parte, los alojamientos superaron los $30.000.000 durante las tres jornadas.Además, en el marco de las políticas impulsadas por la Dirección de Economía Popular, la Feria de la Economía Popular reunió a 110 feriantes, que alcanzaron ventas por $132.000.000, fortaleciendo la actividad de trabajadores y trabajadoras del sector.

En términos de actividad turística, el casco histórico registró una intensa circulación de visitantes durante todo el fin de semana, con mayor movimiento en locales gastronómicos especialmente durante el sábado y el domingo.

En cuanto al alojamiento, los hoteles de la ciudad registraron una ocupación promedio del 95%, con visitantes provenientes de distintas localidades de la región, de provincias como Salta, Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, Córdoba y La Pampa, y también de países vecinos como Uruguay, que se acercaron especialmente para participar del festival.

Por su parte, el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) registró 3.116 vehículos estacionados durante el fin de semana. Este dato refiere al uso del sistema de estacionamiento y permite dimensionar el flujo vehicular asociado al evento, pero no equivale a la cantidad total de asistentes.

La propuesta cultural incluyó la participación de más de 400 artistas locales, con una programación que recorrió géneros como rock, música urbana, folklore, cumbia y música latina, consolidando al festival como uno de los encuentros culturales más importantes de la ciudad.

Entre los momentos destacados se encontraron las presentaciones de Los Abuelos de la Nada, Los Manseros Santiagueños, Luciana Jury y Los del Salta, junto con el cierre del domingo a cargo de Miguel “Conejito” Alejandro, que reunió a una gran cantidad de público frente al escenario principal.

Con más de 40 años de historia, Música en la Plaza continúa consolidándose como uno de los festivales más tradicionales de Luján y como una propuesta cultural gratuita que fortalece la vida cultural de la ciudad y promueve la actividad turística y comercial local.

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