El temporal en Moreno: La caída del paredón del mayorista Vital y los daños en Cruzzolin

Cinco minutos antes de las 13 horas de este martes 17 de marzo, el temporal que venía amenazando desde la mañana, se convirtió en una realidad. Los fuertes vientos afectaron varias zonas de Moreno, pero donde más se sufrió fue el barrio Sambrizzi de Paso del Rey. Fueron cinco cuadras sobre la calle Corvalán, desde Alvear hasta la colectora sur de la Autopista del Oeste.

En el mayorista Vital, ubicado sobre la colectora sur de la Autopista del Oeste, sufrió la caída del paredón que linda con la calle Almirante Brown. No hubo heridos, porque se desmoronó hacía la vía pública. El local de venta de productos eléctricos Cruzzolin tuvo daños en la marquesina.