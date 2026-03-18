El temporal en Moreno: Cayeron árboles, postes, paredones y un vecino se salvó milagrosamente

Cinco minutos antes de las 13 horas de este martes 17 de marzo, el temporal que venía amenazando desde la mañana, se convirtió en una realidad. Los fuertes vientos afectaron varias zonas de Moreno, pero donde más se sufrió fue el barrio Sambrizzi de Paso del Rey. Fueron cinco cuadras sobre la calle Corvalán, desde Alvear hasta la colectora sur de la Autopista del Oeste.

La tormenta derrumbó árboles en el country María Eugenia, levantó techos y tiró postes de energía eléctrica entre Graham Bell y Almirante Brown. También afectó un paredón del mayorista Vital y dañó la marquesina del local de ventas de productos eléctricos Cruzzolin. Los reportes indican que hubo un herido, que no sería de consideración, en la esquina de Bernardo de Irigoyen y Corvalán.

Un hombre, de nombre Luis, iba en camioneta a buscar a su hija cuando fue sorprendido por el temporal. Quedó atrapado en medio de Corvalán entre Graham Bell y Bernardo de Irigoyen, rodeado de postes caídos y cables eléctricos. Un palo quedó pendiendo a metros de la cabina. Pudo salir sin lamentar lesiones ni daños al vehículo.

Milagrosamente no hubo que lamentar más heridos. Más allá de alguna intervención de la deidad que prefiera, también contribuyó la previsión de los vecinos, quienes decidieron no salir a la calle en momentos en que el cielo se ennegreció. Era un horario en el que los chicos salen e ingresan a los establecimientos educativos.

En la emergencia trabajó Defensa Civil, el cuerpo de Guardaparques, Guardia Urbana, Tránsito y la delegación de Paso del Rey, todos organismos dependientes de la municipalidad de Moreno. También la Policía Bonaerense y los Bomberos Voluntarios. Tareas de despeje de líneas eléctricas realizó personal tercerizado de Edenor.

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