Detienen en Moreno a un sospechoso por el doble crimen de los hermanastros de Pilar tras una deuda

Un hombre de 34 años fue detenido en el marco de la investigación por el homicidio de dos hermanastros ocurrido en el partido de Pilar, presuntamente vinculado a una deuda de 230 mil pesos.

El imputado, identificado como Jonathan Emmanuel Núñez, contaba con un pedido de captura vigente por su presunta participación en el hecho, sucedido el pasado 24 de enero.

La detención se concretó tras tareas de investigación llevadas adelante por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Luján, quienes, en el marco de otro procedimiento, obtuvieron información relevante sobre el paradero del sospechoso.

A partir de estos datos, se desplegó un operativo encubierto en la localidad de Moreno que permitió su aprehensión en la zona de Cuartel V.

Según se pudo establecer, el detenido habría actuado junto a al menos un cómplice.

Ambos se habrían presentado en una vivienda ubicada en la calle Pedro de Mendoza al 600, en Pilar, con el objetivo de reclamar una deuda de 230.000 pesos correspondiente a una transacción de muebles.

En ese contexto, se produjeron disparos de arma de fuego que causaron la muerte de las dos víctimas.

Las personas heridas fueron trasladadas de urgencia a un centro de salud, donde se confirmó su fallecimiento. Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga en una camioneta.

La investigación continúa con el objetivo de esclarecer completamente lo sucedido y determinar las responsabilidades de todos los involucrados.