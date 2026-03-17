General Rodríguez: Cae motociclista con pedido de captura tras intentar evadir un control

En un nuevo despliegue del operativo contra la modalidad «motochorros», la Secretaría de Seguridad municipal y la Policía Bonaerense lograron interceptar a un joven de 19 años que circulaba en un vehículo robado.

Los detalles del procedimiento

El hecho ocurrió en la intersección de Puerto Pescado y Ruta 28. Durante un control preventivo encabezado por efectivos de la Comisaría 1ª, el conductor —domiciliado en el barrio Marabó— intentó evitar el retén policial, lo que dio inicio a una breve persecución que terminó con su aprehensión por resistencia a la autoridad.Lo que detectó la verificaciónTras identificar al sospechoso y revisar el rodado, las fuerzas de seguridad confirmaron las irregularidades:

Vehículo: Honda Wave.

Estado: Sin chapa patente.

Situación legal: Poseía un pedido de secuestro activo, tras haber sido denunciada como robada en la jurisdicción de la Comisaría 2ª.Situación Judicial: La instrucción del caso quedó a cargo de la UFI Nº 10 de General Rodríguez, mientras se mantienen los operativos conjuntos en diversos puntos estratégicos para reforzar la prevención en el distrito.

Municipalidad de General Rodríguez