Policiales

General Rodríguez: Cae motociclista con pedido de captura tras intentar evadir un control

Posted on by rodrigos
17
Mar

En un nuevo despliegue del operativo contra la modalidad «motochorros», la Secretaría de Seguridad municipal y la Policía Bonaerense lograron interceptar a un joven de 19 años que circulaba en un vehículo robado.

Los detalles del procedimiento

El hecho ocurrió en la intersección de Puerto Pescado y Ruta 28. Durante un control preventivo encabezado por efectivos de la Comisaría 1ª, el conductor —domiciliado en el barrio Marabó— intentó evitar el retén policial, lo que dio inicio a una breve persecución que terminó con su aprehensión por resistencia a la autoridad.Lo que detectó la verificaciónTras identificar al sospechoso y revisar el rodado, las fuerzas de seguridad confirmaron las irregularidades:

Vehículo: Honda Wave.

Estado: Sin chapa patente.

Situación legal: Poseía un pedido de secuestro activo, tras haber sido denunciada como robada en la jurisdicción de la Comisaría 2ª.Situación Judicial: La instrucción del caso quedó a cargo de la UFI Nº 10 de General Rodríguez, mientras se mantienen los operativos conjuntos en diversos puntos estratégicos para reforzar la prevención en el distrito.

Municipalidad de General Rodríguez