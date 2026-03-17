Salud

Salud en los barrios: Exitosa jornada de prevención y formación ginecológica

Posted on by rodrigos
17
Mar

En una nueva apuesta por la descentralización de las políticas públicas, se llevó adelante una Jornada Integral de Salud que acercó servicios esenciales a los vecinos.

La iniciativa, impulsada por el Programa de Salud Ginecológica, contó con la participación de diversas áreas municipales y organismos nacionales.

El objetivo central de la actividad fue facilitar el acceso a la información y la atención primaria, garantizando que el sistema de salud llegue a cada rincón del distrito.

Servicios y asesoramiento brindado:

Durante la jornada, los equipos interdisciplinarios ofrecieron:Planificación Familiar: Asesoramiento completo sobre métodos anticonceptivos.Prevención: Información clave sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).Derechos: Consejería especializada en interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE).

Abordaje Territorial: Trabajo conjunto con DTC–SEDRONAR para la prevención y contención de consumos problemáticos.»Seguimos trabajando para garantizar que el acceso a la salud pública sea un derecho efectivo en cada barrio», señalaron desde la organización.

Municipalidad de General Rodríguez