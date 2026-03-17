Salud en los barrios: Exitosa jornada de prevención y formación ginecológica

En una nueva apuesta por la descentralización de las políticas públicas, se llevó adelante una Jornada Integral de Salud que acercó servicios esenciales a los vecinos.

La iniciativa, impulsada por el Programa de Salud Ginecológica, contó con la participación de diversas áreas municipales y organismos nacionales.

El objetivo central de la actividad fue facilitar el acceso a la información y la atención primaria, garantizando que el sistema de salud llegue a cada rincón del distrito.

Servicios y asesoramiento brindado:

Durante la jornada, los equipos interdisciplinarios ofrecieron:Planificación Familiar: Asesoramiento completo sobre métodos anticonceptivos.Prevención: Información clave sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).Derechos: Consejería especializada en interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE).

Abordaje Territorial: Trabajo conjunto con DTC–SEDRONAR para la prevención y contención de consumos problemáticos.»Seguimos trabajando para garantizar que el acceso a la salud pública sea un derecho efectivo en cada barrio», señalaron desde la organización.

Municipalidad de General Rodríguez