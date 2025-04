Ni una mujer ni deuda: Una cámara de seguridad descartó estos móviles en el crimen en La Perla

Posted on

La investigación en torno al homicidio de Ezequiel Arrieta tuvo un giro sorprendente: No se debió a la disputa por una mujer ni un ajuste por dinero adeudado. Se especula con algún tipo de discusión o un intento de asalto. Una cámara de seguridad de la municipalidad registró la secuencia previa y la caída de la víctima debido a los tres disparos recibidos a quemarropa. El asesino fue capturado. Se negó a declarar.

Los primeros datos que surgieron en la pesquisa por la muerte de Ezequiel Arrieta señalaban que con su asesino tenían una relación previa y que en términos generales era buena. Que el ataque se produjo debido a la disputa por una mujer. Y que además había una deuda de dinero en juego.

Finalmente esta versión no tuvo ningún asidero. El trabajo realizado por la UFI Nº 3, con la firma de la Dra. Natalia Imelio, bajo la supervisión del secretario Dr. Pablo Córdoba fue contundente. Arrieta y su matador no se conocían. No se sabe el motivo por el cual se generó la discusión que tuvo como desenlace los tres disparos que recibió Arrieta. Fueron a quemarropa, a poca distancia. Uno en el pecho, otro en el abdomen y el último brazo izquierdo. ¿Quiso asaltar a Arrieta?

El suceso se produjo a las 22.02 de este martes 1º de abril sobre la calle La Plata esquina Vedia y Mitre del barrio La Perla de Moreno Norte, frente a las casas del Plan Federal. Esta secuencia fue registrada por una cámara de seguridad que monitorea la municipalidad de Moreno.

En base a testimonios e imágenes de video vigilancia, tanto públicas como privadas, el crimen se resolvió rápidamente. En las primeras horas del miércoles fue capturado César Román Bareiro de 31 años y de nacionalidad paraguaya. La detención se produjo en una vivienda del barrio San Carlos de Ruta 23 y estuvo a cargo de personal de la Comisaría 1º de Moreno. Secuestraron una pistola Taurus 9 mm, la ropa que vestía en momentos del crimen y la bicicleta en la que se movilizaba.

También la fiscalía reconstruyó los últimos minutos de la víctima. Ezequiel Arrieta, quien tenía 29 años, había estado en la casa de un hermano ayudándolo con algunas tareas de construcción y se dirigía a dormir a la casa de otra hermana. Esta mujer tiene una vivienda dentro del Plan Federal.

También había trascendido que Arrieta tenía un pedido de captura decretado por un Juzgado Criminal y Correccional de CABA desde el año 2019. Solicitaron un informe a la justicia capitalina y surgió que ya había caducado. Arrieta había tenido problemas legales pero en los últimos años había retomado la buena senda. Estaba viviendo en el barrio de Boedo junto a su pareja e hijos. Regresaba a Moreno a hacer algunas changas y a colaborar con sus hermanos, explicaron las fuentes consultadas.

Ante la Dra. Imelio y el Dr. Córdoba, Bareiro se negó a declarar. Estuvo asistido por un defensor oficial en la declaración indagatoria, donde le informaron formalmente de la imputación por el homicidio agravado. Quedó alojado en los calabozos de la seccional 1º. No hay explicación para este crimen irracional.