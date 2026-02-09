Nuevo esquema de prestaciones médicas en PAMI

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) continúa avanzando en el ordenamiento y la mejora del sistema prestacional, adoptando criterios de organización y atención utilizados en los distintos sistemas de salud en el mundo, con el objetivo de garantizar una atención de calidad, integral y en menos tiempo para sus afiliados.

En ese marco, el Instituto implementará un nuevo esquema de atención que organiza determinadas especialidades médicas y prácticas a través de centros de referencia dentro de la cartilla vigente.

Esta modalidad permitirá orientar la atención del afiliado, optimizar su recorrido dentro del sistema de salud y fortalecer la capacidad de respuesta de los prestadores. En esta etapa de implementación, que finalizará en 60 días, se suman prácticas de cardiología, traumatología, oftalmología, diagnóstico por imágenes, estudios avanzados, consultas con especialistas y prestaciones vinculadas a internación, entre otras.

Estos cambios buscan fortalecer la atención integral dentro de un mismo establecimiento de salud, permitiendo que el afiliado pueda resolver consultas, estudios, tratamientos e internaciones en el mismo lugar. De este modo, se evita la fragmentación de la atención, se reducen los traslados innecesarios y se mejora la articulación entre los equipos médicos, garantizando la continuidad y centralización de la información sanitaria del afiliado.

Los afiliados continuarán contando con la totalidad de los prestadores que hoy se encuentran vigentes en la cartilla médica, aunque se establecerá prioridad de atención dentro del centro de salud de referencia, promoviendo un uso más ordenado, eficiente y previsible del sistema.

Asimismo, todo afiliado que tenga turnos otorgados con un prestador que no sea el de referencia podrá atenderse normalmente.

Con estas acciones, PAMI da un paso firme hacia un sistema de salud más ordenado, previsible y eficiente, alineado con prácticas que funcionan en el mundo y con la convicción de que una Argentina que se ordena mejora la calidad de vida de sus ciudadanos.

PAMI