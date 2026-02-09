Carnavales en Luján: murgas, música en vivo y propuestas gastronómicas para disfrutar

A partir del sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, Luján celebra el carnaval con una programación libre y gratuita que invita a compartir y disfrutar de las murgas de nuestra ciudad, música en vivo y una amplia propuesta gastronómica.

CARNAVAL DE SABORES – PARQUE AMEGHINO

Durante todo el fin de semana largo, el Parque Ameghino se convierte en el escenario del Carnaval de Sabores, una propuesta que reúne feria y patio gastronómico con la participación de más de 80 productores y artesanos locales.Las actividades comienzan a las 12 horas, con una oferta que combina cervezas artesanales, tragos y sabores internacionales, a través de puestos de comidas de distintos países.

Desde las 19 horas, se suman espectáculos de murga, comparsas, percusión y ritmos latinos, acompañando las tardes y noches de carnaval.

CARNAVALES DE LUJÁN – PLAZA BELGRANO

El lunes 16, desde las 19 horas, tendrá lugar el tradicional desfile de murgas y comparsas en Plaza Belgrano, con la participación de agrupaciones de la región.Formarán parte del desfile las murgas Los Chiflados del San Jorge, Comparsa La Teresita, Repique del Lasa, Estilo Verde y Negro, Los Caprichosos del Bajo y Los Guasones, entre otras.

La propuesta es organizada por la Secretaría de Culturas y Turismo del Municipio de Luján, la Feria de la Economía Popular, la Asociación de Foodtrucks de Luján, la Asociación de Productores de Cerveza Artesanal de Luján y las murgas y comparsas que integran el carnaval, con el objetivo de acompañar la cultura popular, promover el encuentro y fortalecer la actividad económica local.

