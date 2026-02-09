Una noche de terror en el barrio Villa Vengochea: Tres delincuentes armados asaltaron un almacén

El suceso se registró el viernes 30 de enero en un almacén ubicado sobre la calle Martín Coronado entre Salta y Chubut del barrio Villa Vengochea de General Rodríguez, pero trascendió en los últimos días. Tres delincuentes irrumpieron alrededor de las 21:45 y armados redujeron a los presentes. Entre ellos se encontraban dos mujeres y una nena de unos 8 años. Les sacaron dinero y los celulares. Eran clientas. Ya detrás del mostrador atacaron al dueño del comercio, quien estaba acompañado por su hijo y una empleada. Sustrajeron casi 900.000 pesos y los teléfonos de todos ellos. Posteriormente se dieron a la fuga en un vehículo que los esperaba. Hasta el momento no fueron identificados. Trabaja en el caso personal de la Comisaría 1º y la fiscalía Nº 9, de turno.