Nuevo rescate y liberación de un carpincho en el Lago San Francisco

El equipo de Guardaparques llevó adelante un nuevo operativo de rescate y liberación de un ejemplar adulto de carpincho, tras recibir la denuncia de un vecino que alertó sobre su presencia en la zona.

El animal fue trasladado y permaneció en observación durante 24 horas, período en el que se constató su buen estado de salud. Una vez verificado que no presentaba lesiones, fue liberado en el humedal del Lago San Francisco, su hábitat natural.

Desde el cuerpo de Guardaparques agradecieron la colaboración del vecino, cuya intervención permitió garantizar el bienestar del animal y su retorno seguro al entorno silvestre.

Info Ambiente Moreno