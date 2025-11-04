Detenido por robo agravado en Altos del Oeste

La Policía de la Provincia de Buenos Aires logró la aprehensión de un hombre mayor de edad que intentó robarle a un vecino en la zona de Avenida Central, entre Blas Pascal y Arenales, en el barrio Altos del Oeste.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, con la que el delincuente habría intentado cometer el hecho.

Desde el Municipio destacaron el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad en el marco del plan de prevención del delito, que busca reforzar la presencia policial y cuidar a los vecinos y vecinas de la comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez