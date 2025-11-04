La joven atleta rodriguense Malena Bustamante tuvo una gran actuación en el Torneo Sudamericano de Atletismo U20 que se llevó a cabo en Perú tras lograr la medalla de bronce en la prueba de heptatlón femenino con un total de 4527 puntos.

De esta manera, nuestra representante tuvo una importante actuación en su debut en este torneo, siendo una de las doce medallistas que integró la delegación argentina compuesta por 23 deportistas.

Bustamante, quien hace pocos días había destacado en las finales de los Juegos Bonaerenses con la obtención de una medalla de oro en los 400 metros llanos y un bronce en la posta 4×100 mixta, completó su participación en el Sudamericano a lo largo de dos días de competencia.

El heptatlón femenino es una prueba combinada de atletismo que consiste en siete disciplinas: 100 metros con vallas, Salto de altura, lanzamiento de bala, 200 metros llanos, salto en largo, lanzamiento de jabalina y los 800 metros llanos.

La deportista local se subió al podio junto a la brasileña Beatriz Souza Aranha (4824 puntos – 1º puesto) y la ecuatoriana Bryana Morocho Bautista (4729 puntos – 2º puesto).

El equipo argentino finalizó en la cuarta ubicación del medallero, por debajo de Brasil, Colombia y Ecuador, con un total de 12 medallas (3 oros, 3 platas y 6 bronces).

Agradecemos su difusión. GRAN ACTUACIÓN DE LA RODRIGUENSE MALENA BUSTAMANTE EN EL SUDAMERICANO U20 DE ATLETISMO

La joven atleta rodriguense Malena Bustamante tuvo una gran actuación en el Torneo Sudamericano de Atletismo U20 que se llevó a cabo en Perú tras lograr la medalla de bronce en la prueba de heptatlón femenino con un total de 4527 puntos.

De esta manera, nuestra representante tuvo una importante actuación en su debut en este torneo, siendo una de las doce medallistas que integró la delegación argentina compuesta por 23 deportistas.

Bustamante, quien hace pocos días había destacado en las finales de los Juegos Bonaerenses con la obtención de una medalla de oro en los 400 metros llanos y un bronce en la posta 4×100 mixta, completó su participación en el Sudamericano a lo largo de dos días de competencia.

El heptatlón femenino es una prueba combinada de atletismo que consiste en siete disciplinas: 100 metros con vallas, Salto de altura, lanzamiento de bala, 200 metros llanos, salto en largo, lanzamiento de jabalina y los 800 metros llanos.

La deportista local se subió al podio junto a la brasileña Beatriz Souza Aranha (4824 puntos – 1º puesto) y la ecuatoriana Bryana Morocho Bautista (4729 puntos – 2º puesto).

El equipo argentino finalizó en la cuarta ubicación del medallero, por debajo de Brasil, Colombia y Ecuador, con un total de 12 medallas (3 oros, 3 platas y 6 bronces).

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez