Recorrida por establecimientos educativos de General Rodríguez junto a Alberto Sileoni

El intendente Mauro García recibió el viernes 31 de octubre al director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, en una jornada de trabajo dedicada a fortalecer el vínculo entre la Provincia y la comunidad educativa local.

La visita tuvo un origen muy especial. Todo comenzó el pasado 11 de septiembre, cuando el ministro visitó General Rodríguez en el marco del Día del Maestro. Durante esa jornada, al pasar por la obra de la Escuela Secundaria N° 6, fue saludado por niñas y niños del Jardín de Infantes N° 908, quienes lo reconocieron por una visita anterior. A partir de ese encuentro espontáneo, surgió entre los chicos y chicas la inquietud de hacerle preguntas al funcionario.

Las docentes acompañaron esta iniciativa y, en un trabajo pedagógico de investigación, los niños y niñas grabaron un video con preguntas que fue enviado al ministro. Ante esa propuesta, desde el equipo del jardín se sugirió que Sileoni pudiera responderles con otro video. Sin embargo, tras el intercambio, el funcionario tomó la decisión de visitar personalmente el jardín para encontrarse con ellos, responder a sus inquietudes y compartir un momento educativo significativo.

Por eso, la recorrida comenzó en el Jardín de Infantes N° 908, donde Sileoni fue recibido con entusiasmo por las familias, el equipo docente y especialmente por los niños y niñas que habían participado del proyecto. Allí conversó con el grupo, respondió sus preguntas y destacó el valor de estas experiencias que fortalecen la curiosidad y la participación infantil.

Luego, las autoridades se trasladaron a la Escuela Secundaria N° 6, donde supervisaron los avances de obra del nuevo edificio que se está construyendo, una obra muy esperada por toda la comunidad educativa.

Acompañaron esta jornada la inspectora jefa distrital Graciela Monsalvo, la inspectora jefa regional Gabriela Valverde, la presidenta del Consejo Escolar Violeta Sueiro, y la directora de Educación Patricia Peña Hernández, quienes colaboraron para que esta visita pudiera concretarse.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez