Nuevo vicario general en la diócesis de Merlo-Moreno

La diócesis de Merlo-Moreno anunció una nueva etapa en su camino pastoral. A través de un comunicado fechado el 26 de enero, la cancillería informó que el 5 de febrero próximo el presbítero Fabián Sáenz asumirá el cargo de vicario general, según lo dispuesto en el decreto Nº055/25, fortaleciendo el servicio pastoral que ya viene desarrollándose en la diócesis junto al presbítero Gustavo Esteche.

El 18 de septiembre de 2025, en una celebración en la curia diocesana, el padre Esteche realizó el juramento de rigor ante la presencia del obispo, monseño Juan José Chaparro CMF, los vicarios de educación y de pastoral, sacerdotes del Consejo Presbiteral, decanos, miembros de la Curia, integrantes del Consejo Pastoral Diocesano, de la Vicaría Pastoral, de la Junta Regional de Educación Católica (JUREC), parte del equipo de animación de la Escuela Diaconal, familiares y fieles de la comunidad de Cristo del Perdón.

El padre Esteche, de 55 años, ejerce además funciones como vicario de Economía y director de la Escuela Diaconal San Lorenzo. Ordenado sacerdote en 2000, el presbítero desarrolló diversas tareas en la diócesis, entre ellas: delegado de la Pastoral de Juventud, director de estudios de la Escuela Diaconal, decano del Decanato Moreno Sur y miembro del Colegio de Consultores. Durante 24 años acompañó la vida pastoral y la gestión de la Capellanía del Servicio Penitenciario Federal.

También fue vicario parroquial en Nuestra Señora de Itatí (Moreno) y párroco en Nuestra Señora de Guadalupe (Moreno).El presbítero Fabián Sáenz

El padre Sáenz asumirá el cargo de vicario general una vez finalizado el permiso otorgado para realizar una experiencia pastoral en la Prelatura de Cafayate.

El Derecho Canónico establece que al vicario general, «en virtud de su oficio, le compete en toda la diócesis la potestad ejecutiva que corresponde por derecho al obispo diocesano para realizar cualquier tipo de actos administrativos, exceptuados aquellos que el obispo se hubiera reservado o que, según el derecho, requieran mandato especial del obispo».

