Avanzan las obras en establecimientos educativos

_Son financiadas con recursos locales y provinciales y beneficiarán a más de 900 estudiantes_

El Municipio de Moreno impulsa, por decisión de la intendenta Mariel Fernández, una serie de acciones orientadas a la mejora, ampliación y recuperación de establecimientos escolares de diferentes niveles de enseñanza, que impactarán de manera directa en más de 900 estudiantes del distrito, con el propósito de optimizar la infraestructura y consolidar el derecho a la educación pública.Dentro de las iniciativas en marcha se encuentra la reconstrucción del Jardín de Infantes N°953, un proyecto que abarca una superficie aproximada de mil metros cuadrados e incluye seis salas, Salón de Usos Múltiples, espacio destinado a actividades musicales, patios recreativos, áreas administrativas, sanitarios, preceptoría y sector de cocina.

El proyecto, que había quedado inconcluso por la gestión nacional, fue retomado por el Gobierno local mediante el Programa de Infraestructura Escolar (P.I.E.).

En Moreno Sur, progresa la renovación integral del Jardín de Infantes N°922, donde se ejecutan tareas estructurales vinculadas a la elevación de muros y la conformación de vigas del nuevo edificio, con financiamiento del mismo programa provincial. Además, la Escuela Secundaria N°14 es objeto de mejoras en sus sanitarios, con reemplazo de revestimientos, artefactos y mesadas, trabajos solventados a través del Fondo de Financiamiento Educativo.Por su parte, en La Reja continúa el desarrollo del nuevo inmueble del Jardín de Infantes N°932, una iniciativa retomada tras haber sido paralizada por el Estado nacional.

En esa localidad, tanto la Escuela Primaria N°29 como la Escuela Secundaria N°35 suman tres espacios áulicos, la extensión de galerías y circulaciones, lo que totaliza una superficie cubierta cercana a los 115 metros cuadrados y un sector semicubierto de 30 metros cuadrados.

En Moreno Norte, se llevan adelante tareas en la Escuela Secundaria N°7, donde se concreta la culminación y reacondicionamiento de la planta baja, se incorporan siete aulas, una sala técnica y una cocina ampliada, con fondos específicos destinados a fortalecer el sistema educativo.

Asimismo, en Trujui, la Escuela Secundaria N°28 incorpora nuevos espacios pedagógicos, sanitarios y un playón para actividades deportivas. En tanto, se concluyen trabajos en la Escuela Secundaria N°52, que contemplan sectores áulicos, instalaciones sanitarias y un patio exterior de hormigón con una superficie aproximada de 439 metros cuadrados, financiados también con recursos educativos.

De este modo, el Gobierno municipal sostiene una política de inversión permanente en el sistema educativo, orientada a garantizar edificios escolares funcionales, seguros y acordes a las necesidades de la comunidad educativa.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno