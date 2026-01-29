Rescate de un carpincho en la vía pública de Los Polvorines

Un ejemplar de carpincho que deambulaba por la vía pública fue rescatado en la localidad de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, gracias a la intervención de un equipo interdisciplinario del Municipio.

El operativo se llevó adelante tras un aviso de vecinos y contó con la participación de personal especializado, que logró poner al animal a resguardo sin que se registraran incidentes ni riesgos para la comunidad.

Posteriormente, se activaron los protocolos correspondientes para garantizar su protección y bienestar.

Desde el Municipio recordaron que la tenencia y el traslado de animales silvestres están prohibidos por ley, ya que estas prácticas representan un peligro tanto para las personas como para la fauna, además de afectar el equilibrio del ecosistema.

Ante la presencia de animales silvestres en zonas urbanas, se solicita no intervenir ni intentar capturarlos y comunicarse de inmediato con las áreas correspondientes.Contactos útiles:Bienestar Animal: 4600-9000 (Int. 4011 / 4008)Defensa Civil: 11 6620-3497

