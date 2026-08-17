Obesidad: un estudio detectó que casi dos tercios de las personas que la tienen no habían sido diagnosticadas

Un relevamiento realizado por el Hospital de Clínicas de la UBA mostró que una parte importante de las personas con obesidad desconocía su condición. Además, el estudio identificó elevados niveles de riesgo cardiovascular y metabólico entre quienes participaron.

Los resultados corresponden a la campaña Semana de la Obesidad 2026, desarrollada por el Servicio de Nutrición Clínica y Metabolismo del Hospital de Clínicas, que evaluó a 320 personas para detectar factores de riesgo vinculados con la obesidad y sus posibles complicaciones.

Del total de participantes, el 80% presentó obesidad: un 28% correspondió a obesidad de clase I, un 24% a clase II y un 27% a clase III.

Sin embargo, solamente el 36% afirmó haber recibido previamente un diagnóstico de obesidad por parte de un profesional de la salud.

La jefa de la División Nutrición del Hospital de Clínicas, Dra. Pilar Quevedo, señaló que la mayoría de las personas identificadas durante la campaña no sabía que tenía la enfermedad y destacó la importancia de realizar controles que permitan detectarla de manera temprana.Riesgo cardiovascular y otras complicaciones

El relevamiento también permitió identificar distintas condiciones asociadas.

El 40% de las personas evaluadas presentó un riesgo alto o muy alto de sufrir un evento cardiovascular, mientras que se detectó hipertensión arterial en el 36%, hígado graso en el 34%, osteoartrosis en el 31%, alteraciones de colesterol o triglicéridos en el 30% y diabetes en el 19%.

A su vez, el 59% registró valores elevados de presión arterial durante la consulta.

En relación con la apnea del sueño, el 30% presentó un riesgo alto y el 44% un riesgo intermedio. Además, el 35% mostró signos de fibrosis hepática significativa.

La evaluación de la distribución de la grasa corporal también arrojó un dato relevante: 9 de cada 10 participantes presentaron un perímetro de cintura asociado a un riesgo cardiovascular muy aumentado.

La obesidad también afecta la calidad de vidaEl estudio incluyó aspectos relacionados con la capacidad física y el bienestar cotidiano.

El 10% de los participantes presentó valores compatibles con sarcopenia, mientras que el resultado del test de la silla estuvo alterado en 9 de cada 10 personas evaluadas.

En cuanto a la percepción sobre su estado de salud, el 70% manifestó algún grado de dolor o malestar, el 72% refirió algún nivel de ansiedad o síntomas depresivos y el 43% señaló dificultades para caminar.

El perfil de quienes participaron fue mayoritariamente femenino, con un 77% de mujeres y una edad promedio de 54 años. El 62% indicó que no realiza actividad física programada.

La campaña contempló distintas instancias de evaluación, entre ellas antecedentes de salud, mediciones corporales, presión arterial, glucemia, detección de riesgo de apnea del sueño, evaluación del riesgo cardiometabólico, estudios hepáticos y análisis de la calidad de vida.En Argentina, el World Obesity Atlas 2025, elaborado por la Federación Mundial de Obesidad, estima que el 39% de los adultos vive con obesidad.

Entre niños y adolescentes de 5 a 17 años, los datos del Ministerio de Salud ubican la prevalencia en el 20,4%.