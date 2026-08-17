El 94% de los estudiantes llega a sexto grado sin repetir, pero sólo la mitad alcanza los conocimientos esperados

Un informe de Argentinos por la Educación analizó las trayectorias escolares y los aprendizajes de la cohorte que comenzó primer grado en 2020 y alcanzó sexto grado en 2025.

El estudio señala que el 94% completó la primaria en tiempo y forma, aunque solo la mitad logró reunir aprendizajes satisfactorios en Lengua y Matemática.

El relevamiento, elaborado por Irene Kit, María Sol Alzú y Martín Nistal, utiliza información del Relevamiento Anual y de las pruebas Aprender para construir el Índice de Resultados Escolares (IRE), que combina la continuidad de las trayectorias educativas con los niveles de aprendizaje alcanzados.Uno de los principales resultados muestra que 94 de cada 100 estudiantes que comenzaron primer grado en 2020 llegaron a sexto sin repetir ni abandonar.

El indicador se mantuvo estable frente a la cohorte anterior y representa una mejora respecto de las primeras cohortes analizadas.

Sin embargo, al incorporar el desempeño académico, el panorama es diferente: 50 de cada 100 estudiantes alcanzaron sexto grado en tiempo y forma y, además, obtuvieron resultados al menos satisfactorios en Lengua y Matemática.Entre quienes llegaron a sexto sin sobreedad, el 54% logró un desempeño satisfactorio o avanzado en ambas áreas de manera simultánea.

La proporción fue mayor en la Ciudad de Buenos Aires (73%), Córdoba (62%) y la provincia de Buenos Aires (55%). En el extremo inferior se ubicaron Chaco (36%), Tucumán (42%) y Santiago del Estero (43%).

El informe señala que Matemática concentra las principales dificultades de aprendizaje.También se observaron diferencias importantes entre las jurisdicciones. Las mayores proporciones del IRE correspondieron a CABA (67%), Córdoba (61%) y La Pampa (54%), mientras que Chaco (33%), Santiago del Estero (38%) y Misiones (39%) registraron los valores más bajos.

El estudio advierte además una relación entre el índice y el nivel socioeconómico promedio de los estudiantes, aunque identifica algunas excepciones, entre ellas Mendoza, Santa Fe, San Luis y Entre Ríos.A nivel provincial, todas las jurisdicciones mejoraron en el porcentaje de estudiantes que completaron la primaria en tiempo y forma respecto de la cohorte anterior. San Juan, Catamarca y La Rioja registraron los mayores incrementos, con una mejora de 10 puntos porcentuales en cada caso.La evolución del IRE muestra que el indicador nacional pasó de 46% en la cohorte 2011-2016 a 49% en 2013-2018 y 50% en 2016-2021.

Luego descendió al 45% en 2018-2023, principalmente por la caída en los aprendizajes, y volvió a alcanzar el 50% en la cohorte 2020-2025.Según el informe, en 12 jurisdicciones el resultado de la última cohorte representa el valor más alto registrado en toda la serie analizada.