Perros y gatos tendrán DNI: dónde rige el nuevo registro obligatorio

Villa María, en la provincia de Córdoba, aprobó una ordenanza que crea un Registro Municipal de Animales para identificar a los perros y gatos que estén bajo responsabilidad de una persona.

La medida busca mejorar la identificación de los animales, facilitar su recuperación en caso de extravío y reforzar los controles sanitarios.

La iniciativa también incorpora la figura del “animal comunitario”, destinada a aquellos animales cuyo cuidado sea asumido formalmente por una persona responsable.

El registro alcanzará a todos los perros y gatos que estén a cargo de propietarios, cuidadores o responsables de animales comunitarios.La identificación incluirá información sobre el animal, su lugar de residencia habitual, datos sanitarios y los datos de contacto de la persona responsable.

La inscripción será gratuita. La ordenanza contempla que la identificación pueda realizarse mediante un microchip, aunque todavía resta la reglamentación que definirá los detalles del procedimiento.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas podrá derivar en multas de entre 100 y 1.000 unidades, equivalentes actualmente a valores aproximados de entre 84.400 y 844.000 pesos, según la gravedad de la infracción.

La iniciativa fue aprobada por el Concejo Deliberante de Villa María y es presentada como una medida vinculada a la identificación y tenencia responsable de animales.