La UNM inició el Profesorado Universitario en Educación Secundaria y Superior

La Universidad Nacional de Moreno puso en marcha el primer cuatrimestre del Profesorado Universitario en Educación Secundaria y Superior, una nueva propuesta académica destinada a profesionales que buscan profundizar su formación y desempeñarse en el ámbito de la docencia.

Más de 50 profesionales comenzaron la cursada durante esta jornada.

En el inicio de las actividades, los nuevos estudiantes fueron recibidos por el rector Alejandro Robba, autoridades del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, la coordinadora académica del Profesorado, Juana Ferreyro, y docentes de la carrera.

La propuesta tiene una duración de dos años y plantea una formación orientada a comprender la docencia como un trabajo intelectual, político y colaborativo.

También aborda los procesos de transmisión de conocimientos culturales y científicos a las nuevas generaciones y propone reflexionar sobre las instituciones educativas y las prácticas de enseñanza.Con este nuevo Profesorado, la UNM amplía su oferta de formación y genera un espacio de especialización para profesionales interesados en la labor docente.

Contacto: prof.secundariaysuperior@unm.edu.ar

Universidad Nacional de Moreno