La Provincia lanza una nueva edición del Concurso “Que se vea”

Está destinado a estudiantes universitarios de toda la Provincia y las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de agosto.

El equipo ganador recibirá como premio una computadora para cada uno de sus integrantes y la posibilidad de que su estrategia de comunicación se convierta en la campaña oficial de la provincia.

Con el acompañamiento de diferentes facultades, se abrió la segunda edición del concurso Que se vea, una iniciativa que invita a estudiantes de carreras de comunicación, periodismo, diseño, publicidad y producción de contenidos a crear una campaña de comunicación 360° para visibilizar la problemática del trabajo infantil.

El concurso, organizado por el Ministerio de Trabajo y la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) junto al Ministerio de Comunicación Pública de la provincia de Buenos Aires, busca promover la resignificación de sentidos naturalizados en la sociedad sobre el trabajo infantil y adolescente, y contribuir a un cambio cultural en la forma de concebir el trabajo de niñas, niños y adolescentes.Requisitos

Para la nueva edición, podrán participar estudiantes de carreras universitarias vinculadas a la comunicación, el periodismo, el diseño, la publicidad y la producción de contenidos que cursen sus estudios en universidades con asiento en la provincia de Buenos Aires.

Los equipos deberán desarrollar una campaña integral e inédita e inscribirse antes del 31 de agosto. Podrán mandar el proyecto hasta el 14 de septiembre.

Condiciones:

Estudiar en una universidad con asiento en la provincia de Buenos Aires.

Integrar un equipo de entre dos y cuatro estudiantes.

Cada equipo podrá designar a un docente universitario como asesor (opcional).

Los equipos interesados deberán ingresar a gba.gob.ar/quesevea, donde encontrarán las bases y condiciones del concurso, además del formulario de inscripción.PremiaciónUn jurado seleccionará cinco proyectos finalistas entre todas las propuestas presentadas.

Al igual que el año pasado, los equipos elegidos participarán de una instancia final presencial, en la que deberán defender su campaña ante el jurado.

El equipo ganador recibirá una computadora para cada uno de sus integrantes, con el objetivo de fortalecer su formación y ampliar sus oportunidades de producción.

Además, la campaña ganadora será difundida durante el próximo año como campaña oficial en los canales del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y se convocará a organismos públicos, instituciones, pymes, empresas y otras organizaciones a replicar sus contenidos.

gba.gob.ar