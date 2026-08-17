Ciberfraudes: más de 1.300 denuncias fueron registradas durante el primer semestre de 2026

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires alertó sobre el crecimiento de las estafas digitales.

Durante los primeros seis meses de 2026 se registraron casi 1.300 denuncias, con un promedio superior a 200 casos por mes.

Entre las modalidades más habituales aparecen el robo de cuentas de WhatsApp, las estafas mediante billeteras virtuales, el uso indebido de datos de tarjetas, las falsas promociones de venta online, el phishing y los fraudes vinculados con criptomonedas.

La Fiscalía Especializada en Ciberfraudes (FISEC) también advirtió sobre casos de abuso de confianza contra personas mayores, en los que cuidadores utilizan sus tarjetas o datos bancarios sin autorización.

Ante el aumento de estas maniobras, las autoridades recomiendan no compartir contraseñas ni códigos de verificación, activar el doble factor de autenticación, evitar enlaces sospechosos y controlar regularmente los movimientos de cuentas y tarjetas.

Además, el Ministerio Público Fiscal porteño cuenta con un protocolo de respuesta rápida que permite solicitar el congelamiento de cuentas sospechosas durante 60 días.

Para acceder a este mecanismo, la denuncia debe realizarse dentro de las primeras 24 horas y cumplir con determinados requisitos.