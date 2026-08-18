Una nueva vida para 30 felinos del ex Zoo de Luján: serán trasladados a santuarios

El operativo contempla la reubicación de los animales en centros especializados de Estados Unidos y Sudáfrica, luego de años de permanencia en el predio clausurado en 2020.

Un grupo de 30 grandes felinos, entre tigres y leones, comenzó este viernes el proceso de traslado desde el ex Zoológico de Luján hacia dos santuarios especializados, donde continuarán su vida bajo cuidado profesional.

La mitad de los animales tendrá como destino el Wild Animal Sanctuary, ubicado en Colorado, Estados Unidos, mientras que los otros 15 serán trasladados al Lionsrock Big Cat Sanctuary, en Sudáfrica.La organización Four Paws International, junto con la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, coordinó el operativo, que requirió evaluaciones veterinarias, preparación de los animales y una planificación especial para garantizar condiciones adecuadas durante cada etapa del viaje.

Debido a las características y condiciones de algunos ejemplares, está previsto que determinados animales sean sedados de manera breve durante el procedimiento de rescate y traslado.

El ex Zoológico de Luján fue clausurado el 21 de febrero de 2020 por el entonces Ministerio de Ambiente, luego de denuncias e irregularidades. Desde entonces, más de 60 felinos permanecían en el predio a la espera de una reubicación.Un proceso que ya tuvo otros traslados

Este nuevo operativo forma parte de un proceso de relocalización que comenzó previamente con otros animales que permanecían en el ex zoológico.

El 23 de febrero, los osos pardos Gordo y Florencia fueron trasladados al Santuario de Belitsa, en Bulgaria, mientras que la tigresa de Bengala Flora fue llevada al Felida Big Cat Sanctuary, ubicado cerca de Ámsterdam, en Países Bajos.

Los tres habían sido seleccionados luego de una evaluación veterinaria realizada en noviembre de 2025, en la que especialistas de Four Paws revisaron a más de 60 grandes felinos y a los dos osos que todavía se encontraban en el lugar.

En el caso de Flora, su adaptación inicial al nuevo santuario había sido favorable, pero posteriormente presentó signos de dolor y malestar.

Los estudios determinaron que padecía una peritonitis severa y, pese a que fue sometida a una intervención quirúrgica para intentar salvarla, murió el 1° de abril. La autopsia confirmó la enfermedad como causa del fallecimiento.

El traslado de los 30 felinos representa así una nueva etapa en el proceso de reubicación de los animales que permanecieron durante años en el predio de Luján.