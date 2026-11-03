Ofrecen recompensas para encontrar a dos prófugos de la banda de “Mameluco” Villalba

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de $10 millones por información que permita localizar y detener a Alan Marcial Villalba, alias “Peladito”, y Nahuel Pellati, conocido como “Yankee”.

Ambos son investigados por su presunta participación en la organización narcocriminal liderada históricamente por Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, que operó durante décadas en el partido bonaerense de San Martín.

La medida fue establecida mediante la Resolución 1125/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El pedido fue realizado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence.Los dos hombres tienen pedidos de captura vigentes desde el 24 de noviembre de 2023.

La investigación apunta a su presunta participación en una estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes, en infracción a la Ley 23.737, que operaba principalmente en la zona del barrio 18 de Septiembre y Villa Ballester.

La recompensa está destinada a quienes aporten información útil para dar con el paradero de los prófugos, siempre que no hayan tenido intervención en los hechos investigados.

Quienes cuenten con datos pueden comunicarse de manera gratuita con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea telefónica 134.

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