Operativo nocturno de control y seguridad en el espacio público

Durante la noche, la Secretaría de Inspección General, Comercio y Control Urbano llevó adelante un operativo integral de control y seguridad que incluyó controles vehiculares y fiscalización del espacio público.

Como resultado de las acciones realizadas, se secuestraron ocho automóviles y cuatro motocicletas. Además, se detectó un motovehículo con pedido de secuestro por robo, por lo que su conductor quedó a disposición de la Justicia. En el marco del operativo, también se registraron dos casos de alcoholemia positiva y se procedió a la clausura de un comercio que no contaba con habilitación y que comercializaba bebidas alcohólicas fuera del horario permitido.

El operativo se extendió hasta la madrugada y finalizó con la zona en calma, sin consumo de alcohol en la plaza central.

Desde el Municipio se continúa trabajando de manera sostenida para fortalecer la seguridad y promover una convivencia responsable entre vecinos y vecinas.

Municipalidad de General Rodríguez