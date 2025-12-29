En el Hospital se llevó a cabo el encuentro de fin de año del Consultorio de Abordaje a Personas en Situación de Calle (CAPSC), un espacio de cierre y reflexión compartida.

Durante la jornada se intercambiaron palabras, emociones y deseos, renovando el compromiso colectivo con la construcción de un mejor año.

El CAPSC desarrolla su labor a partir de un enfoque interdisciplinario, integrado por profesionales de Clínica Médica, Enfermería y el Servicio Social, con el objetivo de brindar una atención integral y acompañamiento sostenido a personas en situación de calle.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega