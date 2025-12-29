Reconocimiento a patinadoras rodriguenses por sus logros deportivos durante el año 2025

Se llevó a cabo un reconocimiento a las patinadoras Rocío Guerra, Juana Nofal y Luciana Kissee Motok, en homenaje a los destacados logros obtenidos a lo largo del año 2025, fruto de su esfuerzo, constancia y dedicación en la disciplina.

El encuentro fue una oportunidad para poner en valor el compromiso y la perseverancia que las deportistas demostraron durante el año, representando con orgullo a la comunidad en distintas competencias y espacios deportivos.

Durante la jornada se destacó la importancia del deporte como herramienta de formación integral, que promueve valores como la responsabilidad, la disciplina y el trabajo continuo, acompañando el desarrollo personal y deportivo de niñas y jóvenes.

Desde la organización se felicitó especialmente a Rocío Guerra, Juana Nofal y Luciana Kissee Motok, reconociendo el camino recorrido y alentándolas a continuar persiguiendo nuevos desafíos y metas.

