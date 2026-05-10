Operativo «Ribera Tóxica»: El DFI desactivó una organización narco criminal vinculada a homicidios y ajustes de cuentas

En el marco de los lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en todo el país, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron desarticular una peligrosa organización narcocriminal.

La banda, que operaba en el oeste del conurbano bonaerense, estaba vinculada no solo al narcomenudeo, sino también a una serie de homicidios.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos tres hombres señalados como responsables de las maniobras ilícitas, lo que permitió desmantelar el funcionamiento de la estructura delictiva.

La investigación se inició en septiembre de 2025, a partir de un requerimiento de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°14 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de la Dra. Daniela Anabel Mancini.

En ese contexto, se encomendó la intervención del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado (DICCO) de la PFA para verificar la existencia de una organización dedicada al comercio de estupefacientes en la localidad de Virrey del Pino, específicamente en la zona conocida como “Barrio Esperanza”.

Según se pudo establecer, la organización también estaría involucrada en diversos hechos de violencia en esa localidad, incluyendo ajustes de cuentas y disputas territoriales que derivaron en varios homicidios en el último tiempo.

A partir de allí, los investigadores desplegaron intensas tareas de campo, que incluyeron observaciones, vigilancias encubiertas y la utilización de drones, herramienta clave debido a la compleja geografía del lugar y sus dificultades de acceso. Estas tareas permitieron obtener registros fílmicos determinantes para confirmar la existencia de la organización y reconstruir su modus operandi.En concreto, se identificó un predio a cielo abierto con funciones claramente delimitadas.

Allí, varios “soldaditos” conformaban un anillo de seguridad oculto entre la vegetación, desde donde vigilaban y alertaban ante la presencia de extraños o fuerzas de seguridad.

Otros individuos se encargaban de ordenar a los compradores en filas, mientras que también se detectó un punto de venta tipo “búnker” y un domicilio utilizado para resguardar el dinero recaudado.

LA ORGANIZACIÓN RECAUDABA DIARIAMENTE UN PROMEDIO DE $ 2,5 MILLONES

Con el avance de la pesquisa, los efectivos lograron establecer que la banda era liderada por tres hombres, quienes obtenían ganancias diarias cercanas a los 2,5 millones de pesos producto de la actividad ilícita.Con la totalidad de las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°2, a cargo del Dr. Ricardo Andrés Tripaldi, ordenó la realización de un allanamiento en el domicilio particular detectado como así también la irrupción del predio donde se comercializaban las drogas.

En ese contexto, los uniformados efectuaron la requisa de una vivienda ubicada sobre la calle Alfredo Nobel y, de manera simultánea, llevaron adelante otro operativo en un espacio público delimitado por el brazo del río Matanza–Riachuelo y la Costanera, entre la avenida Montecarlo y la calle Miguel Servet. Como resultado, se logró la detención de los tres implicados.

Asimismo, durante los procedimientos se incautaron aproximadamente un kilogramo de cocaína fraccionada, una pistola calibre .40 con numeración suprimida y varias municiones, envoltorios de marihuana, seis teléfonos celulares, tres equipos de comunicación tipo HT, dos cuadernos con anotaciones, más de un millón de pesos en billetes de baja denominación y documentación de interés para la causa.Cabe destacar que, debido a la magnitud del operativo y la peligrosidad de la zona, participaron distintas áreas de la PFA, entre ellas la Superintendencia de Investigaciones Federales, la Superintendencia de Investigaciones Contra el Narcotráfico, grupos de irrupción de la Dirección General de Fuerzas de Operaciones Especiales, unidades de contención de la Dirección General de Orden Urbano y Federal, el Departamento Tecnológico de Video Operativo, la División Automotores, la División Canes Detectores de Drogas, la División Operaciones Federales y la División Operaciones Aéreas de Helicópteros.

Finalmente, los tres detenidos (dos de nacionalidad argentina y uno paraguayo), quedaron junto a los elementos secuestrados a disposición del magistrado interventor, acusados por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).

Con info PFA