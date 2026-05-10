Operativo de control: detuvieron a un motociclista que transportaba cocaína para su comercialización

En el marco de un operativo de control realizado de manera conjunta entre la Secretaría de Seguridad municipal y la Policía, fue aprehendido un hombre de 24 años que circulaba en motocicleta con cocaína presuntamente destinada a la comercialización en la zona de Ampliación Agua de Oro.

El procedimiento se llevó adelante en Colectora Norte y Atenas, donde los efectivos interceptaron al motociclista y constataron que transportaba 18 envoltorios de cocaína fraccionados para su venta.Durante el operativo también se secuestró una motocicleta Honda CG Titán 150 cc y un teléfono celular.

El imputado fue trasladado a la Comisaría 2ª y la causa quedó a cargo de la UFI Nº 12, que continuará con la investigación correspondiente.

Desde el Municipio de General Rodríguez destacaron la importancia del trabajo articulado entre las distintas áreas para reforzar la seguridad y la tranquilidad de los vecinos y vecinas de la ciudad.

Municipalidad de General Rodríguez