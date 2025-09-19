Operativo Último Eslabón: Detuvieron al «Gordo Tin» integrante de una banda que cometía «Salideras Bancarias» en CABA

Bajo estrictos lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional respecto al combate contra la delincuencia, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), arrestaron en la zona oeste del conurbano bonaerense al último integrante de una organización criminal ya desarticulada, la cual se encargaba de la comisión de violentos robos a mano armada.

El presente hecho se desprende de un procedimiento realizado en agosto del corriente año por la División Inteligencia Contra el Crimen Organizado (DICCO), cuyo personal había conseguido desmantelar una estructura dedicada a cometer “salideras bancarias” en la región norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Oportunamente y con la debida anuencia de la justicia, los uniformados materializaron un total de cinco allanamientos en la localidad de Moreno, que culminaron con la detención de dos hombres apodados “Tiki” y “Boli”; sindicados como miembros directos de la mencionada banda.

Sin embargo, con el devenir del proceso investigativo, los funcionarios federales de la nombrada dependencia establecieron la existencia de otro sujeto (de apodo «Gordo Tin») que también pertenecería a dicha organización y que, durante aquellos operativos, no había sido localizado.

Por ese motivo y con el aval de la Fiscalía de Distrito de los Barrios de Saavedra y Núñez, a cargo del Dr. José María Campagnoli, los servidores públicos llevaron a cabo diversas tareas de campo, análisis sobre redes sociales y pormenorizados análisis informativos, los cuales permitieron determinar que el prófugo residiría en el partido de La Matanza.

Una vez reunido el material probatorio, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº15 a cargo de la Dra. Karina Zucconi, ordenó la respectiva detención del encartado.

Consecuentemente, los agentes implantaron una discreta vigilancia en las inmediaciones de la vivienda ubicada sobre la calle América al 2000 de la localidad de Villa Luzuriaga, logrando al cabo de unas horas vislumbrar a un individuo de idénticas características fisonómicas a las del buscado.

En efecto, procedieron a identificarlo y, al constatar que se trataba del sospechoso, lo detuvieron sobre la vía pública. En poder del mismo, se secuestraron un dispositivo telefónico y un “chip” para celular correspondiente a una reconocida compañía de telefonía.

Cabe señalar que aquella banda desbaratada no solamente se dedicaba a perpetrar “salideras bancarias”, sino también al narcotráfico. En ese sentido, contaba a su vez con un punto central para la reunión de estupefacientes, armas de fuego y el dinero en efectivo que se obtenía producto de las ventas.

El detenido, de nacionalidad argentina y 33 años de edad, quedó junto a los elementos confiscados a disposición del magistrado interventor por el delito de “Robo con utilización de armas”.

Con info de la PFA