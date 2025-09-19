Presentación del libro «Alquimia Literaria», una compilación de textos escritos por autores locales

En el Museo Histórico Municipal, se desarrolló la presentación del libro de antologías «Alquimia Literaria», que reúne más de veinte relatos cortos de diversos géneros narrativos elaborados por escritores rodriguenses.

Se trata de una iniciativa llevada a cabo por la filial local de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), con el objetivo de reunir lo mejor de la producción literaria local y compartirlo con la comunidad.

Seguimos acompañando y potenciando la generación de espacios y propuestas que contribuyan a amplificar la Cultura de nuestra ciudad.

Municipalidad de General Rodríguez