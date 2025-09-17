Parlamento Juvenil Bonaerense 2025 en General Rodríguez 

En el Honorable Concejo Deliberante, se llevó a cabo la instancia local del Parlamento Juvenil Bonaerense 2025 con la participación de las 19 Escuelas Secundarias orientadas y la Escuela Secundaria Técnica N° 1 «Javier Tapié».

En esta oportunidad, se abordaron distintos debates por comisiones alrededor de temáticas como la inclusión educativa, jóvenes y trabajo, ESI, participación ciudadana de la juventud, derechos humanos, salud mental, comunicación y medios; y educación ambiental integral.

Tras haber escuchado cada propuesta y ejercer la votación, nuestros representantes pudieron conformar la declaración parlamentaria de nuestra ciudad, la cual será presentada y defendida en la instancia provincial por quienes fueron elegidos democráticamente.

