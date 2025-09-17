Se desarrolló el Primer Encuentro de la Mesa Multiagencial del Programa Entramados, una iniciativa interministerial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires destinada a la prevención del delito y la reincidencia en niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.

Desde nuestro municipio reafirmamos el compromiso de trabajar articuladamente con la Provincia para ofrecer oportunidades y acompañamiento integral a quienes más lo necesitan, construyendo así un futuro con más inclusión y menos violencia para nuestros jóvenes.

