Primer Encuentro de la Mesa Multiagencial del Programa Entramados

17
Sep

Se desarrolló el Primer Encuentro de la Mesa Multiagencial del Programa Entramados, una iniciativa interministerial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires destinada a la prevención del delito y la reincidencia en niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.

Desde nuestro municipio reafirmamos el compromiso de trabajar articuladamente con la Provincia para ofrecer oportunidades y acompañamiento integral a quienes más lo necesitan, construyendo así un futuro con más inclusión y menos violencia para nuestros jóvenes.

