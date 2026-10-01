Paro docente en la Provincia: reclaman medidas frente a la violencia en las escuelas

Los gremios SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET convocaron a un paro provincial de 24 horas para este jueves 1° de octubre en reclamo de medidas frente a los hechos de violencia contra docentes registrados en distintos establecimientos de la provincia de Buenos Aires.

Bajo la consigna “Queremos una sociedad que cuide a quienes enseñan”, los sindicatos plantean la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y las estrategias de intervención ante situaciones de agresión y hostigamiento que afectan a trabajadores de la educación.

La medida se realizará mientras continúa sin una propuesta de aumento la discusión paritaria entre los gremios docentes y el Gobierno bonaerense.

En la última reunión, las autoridades provinciales no presentaron una oferta de incremento salarial, mientras que los sindicatos reclaman una recomposición.

El paro también se produce luego de que la Cámara de Diputados bonaerense aprobara una ley que amplía las sanciones para quienes agredan, hostiguen o maltraten a docentes, trabajadores de la salud y agentes de servicios públicos esenciales.

De esta manera, este jueves no habrá clases en las escuelas públicas de la Provincia alcanzadas por la medida de fuerza, en una jornada en la que los gremios buscarán visibilizar la problemática de la violencia hacia los trabajadores de la educación.