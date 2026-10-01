UNM: realizaron un seminario del Instituto de Investigación y Estudios sobre Políticas Públicas

2º Seminario-Taller del Instituto de Investigación y Estudios sobre Políticas Públicas (IIEPP) un centro de estudios de doble dependencia de la Universidad Nacional de Moreno y la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la provincia de Buenos Aires. El encuentro que busca vincular las investigaciones de la casa de altos estudios con los procesos de formulación de políticas públicas. Abordaron temas como educación, ambiente, transporte, hábitat y territorio.

Entrevista con Alejandro Robba (rector UNM), Adriana Sánchez (secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNM), Daniel Arroyo (responsable del IIEPP) y Roberto Salvarezza (presidente de la CIC)