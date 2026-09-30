Balean a un policía durante un intento de robo en La Matanza: uno de los acusados tenía pedido de captura internacional

Dos hombres resultaron heridos durante un tiroteo ocurrido en González Catán, cuando intentaron robar a un efectivo de la Policía Federal que se encontraba por ingresar a su vivienda.

Uno de los acusados tenía un pedido de captura internacional vigente desde 2025.

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes en el cruce de Gallardo y Dragones.

El efectivo, identificado como David Alberto Farias, es suboficial mayor de la Policía Federal y actualmente cumple funciones como custodio de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Farias estaba por ingresar a su casa a bordo de un Toyota Etios rojo cuando fue interceptado por dos motochorros.

Durante el enfrentamiento, Ariel Ignacio Arébalos y Sergio Fernando Arce Bustamante resultaron heridos de bala, mientras que el policía recibió un disparo en un brazo y debió ser asistido por personal médico. Se encuentra fuera de peligro.

Los dos acusados permanecen internados con custodia policial mientras continúa la investigación.

El fiscal Adrián Arribas fue informado de que uno de ellos tenía un pedido de captura internacional desde el año pasado.

La causa por la que era buscado también se inició en González Catán y está vinculada a otro robo en el que murió un delincuente y la víctima también era integrante de la Policía. Esa investigación está a cargo del fiscal Diego Rulli.