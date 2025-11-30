Peligro en el Colegio Franciscanos de Paso del Rey: El cerco perimetral con peligro de caída

El pasado viernes, durante un acto de fin de curso, un asistente a esa actividad grabó un video que muestra el bamboleo del cerco perimetral olímpico que se encuentra emplazado dentro de las instalaciones del Centro Educativo Franciscano Inmaculada Concepción, conocido popularmente como “Franciscanos” de Paso del Rey.

Ubicado lindante a la calle Corrientes, pegado a la plaza “Combatientes de Malvinas”, el viento que sopló ese día lo hacía pendular, aumentando el riesgo de caída. De desplomarse, las posibilidades de que se produzca una desgracia son altas. Tanto si ocurre para el lado de la calle como hacia el interior.

Una fuente memoriosa aseveró que esa deficiencia se manifiesta desde el tornado del 2012, pero con el transcurso de los años se fue haciendo más evidente. Más allá de que puedan contar con protección divina, no hay que tentar la suerte ni el destino. A veces lo espiritual necesita de ayuda terrenal. Y que las autoridades de la institución pongan manos a la obra.