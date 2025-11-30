Pérdidas millonarias: Delincuentes incendiaron un piso completo del hogar “Arca de Noé” de Paso del Rey

El suceso se registró durante la madrugada de este domingo 30 de noviembre en el gimnasio del hogar “Arca de Noé” al que se ingresa desde la calle Misiones en su cruce con Yapeyú del casco céntrico norte de Paso del Rey.

El hogar de niños “Arca de Noé” funciona como un centro de día para niños en riesgo y depende de la fundación “Todavía es Tiempo”, que conduce el padre Pablo Mercenaro desde 1994. Allí se brindan talleres y alimentación. Sobre la calle Corrientes funciona el jardín comunitario de la institución. El padre Pablo hoy está atravesando una compleja situación de salud.

Según las fuentes consultadas, al menos siete delincuentes entraron a ese sector al amparo de la oscuridad, forzaron puertas y subieron al tercer piso dentro del gran tinglado deportivo. Allí hay aulas que se extienden por medio centenar de metros.

Ese ámbito es el más nuevo. Alberga las dependencias destinadas a música y computación. Los vándalos además de roturas varias, robaron equipos tecnológicos. Posteriormente incendiaron el lugar. Confidentes aseveraron que en las imágenes de las cámaras de seguridad se ven al menos a siete sujetos, todos jóvenes. Habrían ingresado por la cancha de fútbol aledaña.

Trabajaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Moreno. Alrededor de las 10 de la mañana lograron enfriar la zona. La destrucción fue total. Las pérdidas son millonarias. No hubo que lamentar heridos.

La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez y de personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 5º de Moreno (Paso del Rey).