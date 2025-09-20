Peregrinación a caballo a Luján: Refuerzan los controles y solicitan colaboraciones

El grupo Voluntarios por los Caballos, como desde hace años, se apresta a armar el puesto de control frente al Descanso del Peregrino. El fin de semana correspondiente al domingo 28 de septiembre se realizará la 82º Peregrinación Gaucha al Santuario de Nuestra Señora de Luján. Más allá de que desde la post pandemia se prohíbe transitar hasta la basílica con ganado a pie, algunos jinetes eluden la normativa y cabalgan desde puntos lejanos. Los defensores de los derechos de los animales necesitan colaboraciones. Contactarse a través de las redes: Facebook Voluntarios por los Caballos VPC e Instagram @voluntariosporloscaballos Entrevista con Gabriela Rosas, coordinadora