“Naturaleza en lo Urbano”, ecléctica e interesante muestra del colectivo Fuegas

El sábado 13 de septiembre se presentó la muestra “Naturaleza en lo Urbano”, en el Museo Municipal de Bellas Artes “Manuel Belgrano”, ubicado en Dr. Vera 249, Moreno Centro. Una exposición colectiva del conjunto Fuegas que invita a vivir una experiencia atravesada por la sensibilidad, la sororidad y la identidad. Podrá visitarse de lunes a viernes, de 9 a 16 horas, hasta el 26 de septiembre inclusive, con entrada libre y gratuita. Entrevista con Andrea Muzzolon, Ana Laura Benzo, María Eugenia Barrios y Rocío Ruiz