Un escopetazo terminó con una discusión: Mataron a un hombre en el barrio Anderson de Cuartel V

Un escopetazo terminó con la vida de Sergio Yernolis. Fue a raíz de una discusión. El acusado fue capturado en la localidad de Del Viso.

El suceso se produjo pasadas las 19 horas de este miércoles 17 de septiembre sobre la calle Discépolo entre La Escultura y La Pintura del barrio Anderson de Cuartel V. La información obtenida a través de canales oficiales indicó que Sergio “Tito” Yernolis de 37 años se enzarzó en una discusión con Hernán Ocampo de 40 años.

Finalmente se separaron. Cuando parecía que los ánimos se habían calmado, reapareció Ocampo con una escopeta recortada. A bocajarro le disparó a Yernolis. Los perdigones lo alcanzaron en pleno pecho. Inmediatamente Ocampo huyó del lugar.

Familiares y vecinos llevaron a Yernolis hasta la sala de atención primaria “Anderson”. Lamentablemente ya había fallecido.

Anoticiada la Policía desde el centro sanitario, comunicaron las circunstancias a la Dra. Carina Saucedo, una de las titulares de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Saucedo ordenó la captura de Ocampo y decretó que la causa sea caratulada como “Homicidio agravado”.

No quedó claro el móvil. En un primer momento se mencionó que la disputa se debía al “préstamo” de un arma de fuego. Desde la justicia desmintieron esta versión y afirmaron que ambos implicados tenían problemas de convivencia barrial de antigua data.

Alrededor de las 2 de la mañana ya del jueves, Ocampo fue detenido en la localidad de Del Viso, partido de Pilar, en las inmediaciones de la estación ferroviaria del mismo nombre perteneciente a la línea Belgrano Norte. No habría ofrecido resistencia. El operativo lo realizó personal de la Comisaría 4º de Moreno (Cuartel V).

Ese mismo jueves fue trasladado a la sede de la fiscalía. Los trascendidos indican que se había negado a declarar. Quedó imputado por el asesinato y alojado en los calabozos de la seccional de Cuartel V.