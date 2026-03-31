Persecución en barrio Satélite termina con un detenido armado

Un sujeto fue aprehendido luego de intentar huir armado ante la presencia policial durante un recorrido preventivo en el barrio Satélite, en Moreno Norte.

El procedimiento se inició cuando un móvil policial intentó identificar a un masculino que, al advertir la presencia de los efectivos, extrajo un arma de fuego e intentó escapar rápidamente del lugar. Ante esta situación, se inició una persecución que finalizó con la detención del sospechoso.

Durante el operativo se incautó un arma de fuego que registraba pedido de secuestro activo. Además, los efectivos secuestraron 17 municiones en cargador y 13 proyectiles del mismo calibre.

Asimismo, se hallaron tres bolsas de nylon transparente que contenían un total de 824 envoltorios de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 160,6 gramos.

El detenido quedó a disposición de la Justicia.

Municipalidad de Moreno