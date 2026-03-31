Reconocimiento a profesionales de la salud en General Rodríguez

En el Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez se llevó a cabo un emotivo acto en el que se reconoció al Dr. Roberto Botta como Personalidad Destacada de la Salud. Durante la ceremonia también se le entregó el “Corazón de la Ciudad”, el mayor reconocimiento local.

En la misma velada fueron distinguidos el Dr. Federico Botta y la Dra. Aldana Botta, en un encuentro que reunió a familiares y miembros de la comunidad para destacar su compromiso con la salud.

El acto contó además con la participación artística de Mahue Cabral y Fernando Martínez, quienes acompañaron la jornada con su música.

La actividad permitió poner en valor la labor de profesionales que contribuyen al bienestar de la comunidad y fortalecer el reconocimiento a su trayectoria en el ámbito de la salud.

Municipalidad de General Rodríguez