Pinta tu aldea y pintarás el mundo: en Moreno hacerle caso a Tolstoi sale caro

En Moreno, en la sesión de Concejales y Mayores Contribuyentes que se realizó el pasado jueves y donde aprobaron por mayoría las ordenanzas fiscal y tributaria y tarifaria, se habilitaron 38 tasas, derechos y otros tributos. Algunas polémicas pero dos particularmente casi escandalosas. Es la base del presupuesto del ejercicio 2026 de la gestión de la intendenta Mariel Fernández.

Una de ellas es la tasa por el consumo de energía eléctrica, del 6% sobre el importe, deducido de todo gravamen. El agente de retención será Edenor.

La otra es el “Aviso de Obra”, ya incorporado en la ordenanza fiscal del año pasado pero no enunciado taxativamente en aquel momento. En la normativa del 2025 sí está explícitamente enumerado en el artículo 225:

“Se solicitará cuando se pretenda efectuar trabajos preparatorios antes del comienzo de una obra; y/o para aquellas pequeñas obras y/o trabajos que por su envergadura no requiera de la tramitación de un permiso de obra. Las tareas constructivas solicitadas se encuadrarán según grupos establecidos dependiendo del grado de complejidad de las mismas:

Grupo 1: Revocar, cambiar el revoque y/o trabajos similares; limpiar o pintar fachadas principales; cambiar revestimientos y solados exteriores.

Grupo 2: Trabajos en caja muraria y reparación de cubierta que no modifique destino, ni afecten estructuralmente al inmueble; abrir cerrar, modificar vanos en paredes que no modifiquen el destino; trabajos en veredas exterior y cerco perimetral.

Grupo 3: Limpiar, desmontar y/o rellenar. Limpieza de terrenos cuando la ejecución de los trabajos no sea necesaria la submuración de medianeras o construcción de muros de sostenimiento, los mismos serán definidos en el cuadro de acuerdo a la superficie”.

Uno de los razonamientos del oficialismo, Fuerza Patria, se basó en las eximiciones para argumentar que el común de los vecinos no debería abonar la tasa de Aviso de Obra. Está contemplado en el artículo 119. Jubilados, veteranos de guerra, discapacitados y entidades de bien público, entre otros. Todos deben cumplir ciertos requisitos y deben solicitarla específicamente. El habitante para ser alcanzado por este “beneficio” tiene que ser indigente, básicamente.

Para el grupo 1 el canon es un módulo que tiene un valor de 49.310 pesos. El 2 un módulo y medio. Y el grupo 3, dos módulos.

La frase “Pinta tu aldea y pintarás el mundo”, atribuida al escritor ruso León Tolstoi, es interpretada universalmente como la búsqueda del enfoque en lo local para proyectarlo universalmente, que resuene globalmente. Claro que es una reflexión, en una bella metáfora, aún más profunda. En Moreno parece difícil seguir ese sueño.