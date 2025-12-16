Primer conversatorio sobre el delito de Grooming

En el salón “Alférez Gustavo Suárez”, ubicado en el Escuadrón “Buenos Aires”, los efectivos de las diferentes Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales recibieron las charlas, las cuales están enmarcadas en la política institucional de capacitación continúa y especializada.

Durante las jornadas se profundizó la compresión sobre el Grooming: sus principales modalidades y el abordaje operativo, para fortalecer las capacidades de prevención, detección e investigación.

El propósito de las mismas, es dotar al personal con herramientas actualizadas para una respuesta cada vez más eficiente y comprometida, frente a las demandas de la sociedad. De este modo, Gendarmería Nacional Argentina reafirma el compromiso de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes como así también la defensa de sus derechos en el ámbito digital.

