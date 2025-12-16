Policiales

Primer conversatorio sobre el delito de Grooming

Posted on
16
Dic

En el salón “Alférez Gustavo Suárez”, ubicado en el Escuadrón “Buenos Aires”, los efectivos de las diferentes Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales recibieron las charlas, las cuales están enmarcadas en la política institucional de capacitación continúa y especializada.

Durante las jornadas se profundizó la compresión sobre el Grooming: sus principales modalidades y el abordaje operativo, para fortalecer las capacidades de prevención, detección e investigación.

El propósito de las mismas, es dotar al personal con herramientas actualizadas para una respuesta cada vez más eficiente y comprometida, frente a las demandas de la sociedad. De este modo, Gendarmería Nacional Argentina reafirma el compromiso de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes como así también la defensa de sus derechos en el ámbito digital.

