Durante noviembre la Provincia completó 145.209 trámites registrales

Durante el mes de noviembre, el Registro Provincial de las Personas gestionó 145.209 trámites, a través de la atención en sus delegaciones y acercándose a los barrios de distintos municipios con operativos de documentación.

En ese período, en las diferentes delegaciones se expidieron 57.251 partidas, se confeccionaron 32.228 DNI y pasaportes, se registraron 8.250 nacimientos y 10.142 defunciones, se celebraron 8.434 matrimonios y uniones convivenciales, y se entregaron 18.995 certificaciones.Como parte del despliegue territorial, se realizaron trámites registrales en 16 municipios de la Provincia: Almirante Brown, Berazategui, Brandsen, Chascomús, Ezeiza, General San Martín, Ituzaingó, La Matanza, La Plata, Mar Chiquita, Mar del Plata, Merlo, Moreno, San Miguel, San Pedro y Tapalqué.

En los operativos territoriales estuvieron disponibles de forma gratuita los trámites de DNI, partidas, certificado de domicilio y extravío, certificado de pre identificación e inscripción tardía entre otras gestiones.

El Registro Provincial de las Personas está conformado por 560 delegaciones divididas en 21 Subdirecciones Zonales, con el objetivo de ofrecer un servicio moderno, rápido y ágil presente en los 135 municipios.

